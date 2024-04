Einkaufen in Rheurdt Gemeinde will Senioren besser über Angebote im Dorf informieren

Das sehen auch die Fraktionen in Rheurdt so, wie die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion vor den Osterferien zeigte. In dieser stand ein Antrag der CDU auf der Tagesordnung, nach dem „über Angebote und Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde Rheurdt, insbesondere im Ortsteil Schaephuysen,“ informiert werden sollte. „Die Schließung des Nahversorgers „Nah & gut“ in Schaephuysen hat gezeigt, dass das Geschäft als Treffpunkt auch eine wesentliche Sozialfunktion insbesondere für ältere und nicht mobile Einwohnerinnen und Einwohner übernommen hat“, schrieb die CDU in ihrem Antrag.