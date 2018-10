Eine Fotoausstellung in Neukirchen-Vluyn über das Leben der Bäume.

Neukirchen-Vluyn Wolfgang Loerzer fotografiert im Wald. 20 seiner Bilder sind in der Neukirchener Buchhandlung zu sehen.

Wolfgang Loerzer steht mitten in der Buchhandlung Neukirchen. In seiner Hand: ein großformatiges Foto. Er erläutert das Motiv der Quartiersmanagerin Jasmin Manarino, die das Baummotiv fasziniert betrachtet. Eine aktuelle Auswahl seiner Fotografien stellt Wolfgang Loerzer derzeit in der Buchhandlung aus. Seine Motive sind Bäume und Borken, die er in ungewöhnlichen Perspektiven mit der Kamera festhielt.