Ein Blick voraus Das ist 2024 in Neukirchen-Vluyn los

Das Jahr 2023 ist so gut wie vorbei. Schon jetzt lohnt sich ein Blick auf das kommende Jahr 2024, das von spannenden kulturellen Ereignissen und einigen Neuerungen geprägt sein wird: So wird es in Neukirchen-Vluyn 2024 zum ersten Mal Street Food Festivals geben, die Stadt wird Spielstätte bei der Extraschicht und es werden wieder Feierabendmärkte ausgerichtet. Ein Überblick über die wichtigsten Termine im neuen Jahr.