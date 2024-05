Verleihung der Ehrennadeln in Neukirchen-Vluyn „Es gibt doch bestimmt jemanden, der mehr getan hat als ich!“

Sabine Fietze hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie geehrt wird. Die ehemalige Leiterin des Kindersingkreises von 1994 bis 2019 hat sich 37 Jahre lang ehrenamtlich in der Stadt engagiert. 1987 begann ihr Engagement in der evangelischen Kirchengemeinde Neukirchen, in der sie viele Jahre diverse Arbeiten übernommen und Funktionen ausgeübt hat. „Meine erste Reaktion war: Es gibt doch bestimmt jemanden, der mehr getan hat als ich“, sagte Sabine Fietze. Sie will die Ehrennadel zu besonderen Anlässen an ihre Jacke anstecken. „Die Nadel wird mich putzen“, meinte sie. Bei der Vergabe sagte sie leise: „Das ist so schön!“