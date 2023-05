Ehrenamt in Neukirchen-Vluyn Neun Neukirchen-Vluyner erhalten Ehrennadel

Ehre, wem Ehre gebührt. Neun Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden mit der Ehrennadel für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Auf ihre Bedeutung für das Allgemeinwohl wies Bürgermeister Ralf Köpke hin. „Ohne Ehrenamt würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Das Ehrenamt will, vor allem muss gepflegt werden.“ Auch wenn mancher lieber im Verborgenen sich mit seinem Einsatz für das Wohlergehen seiner Mitmenschen verantwortlich engagiert, ist Wertschätzung dafür die angemessene Währung. „Das ist uns im Rat und Rathaus wichtig“, so Köpke.