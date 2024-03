Earth Hour in Neukirchen-Vluyn Warum am Samstag die Lichter ausgehen

(RP) Bereits zum 18. Mal findet am Samstag, 23. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die internationale Earth Hour statt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich und verdunkelt als Zeichen der Unterstützung der Aktion die Halde Norddeutschland und das Rathaus. Besucherinnen und Besucher der Halde Norddeutschland werden am Samstagabend ab 20 Uhr um besondere Vorsicht in der Zeit der Verdunkelung gebeten. „Auch die Bürgerinnen und Bürger können ein Zeichen für den Klimaschutz und demokratische Grundwerte des friedlichen und bunten Miteinanders setzen“, teilte die Stadt weiter mit. „Sie schalten dafür während der Earth Hour um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus und zeigen Ihre Solidarität mit der Aktion.“ Ein weiterer Unterstützer der Earth Hour ist das Unternehmen Trox, bei dem ebenfalls am Aktionsabend das Licht gelöscht wird – im Anschluss an einen gemeinsamen Filmabend des Unternehmens und der Stadtverwaltung. Mittlerweile werde die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten gefeiert, so die Stadt. In den vergangenen Jahren haben sich tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland haben im Jahr 2023 insgesamt 579 Städte und Gemeinden teilgenommen.