Durchsuchung in Neukirchen-Vluyn : Bundespolizei: Schlag gegen Schleuserbande

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Themenfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Niederrhein Mit einem Großaufgebot von insgesamt 320 Einsatzkräften sind die Bundespolizei Kleve und das Hauptzollamt Krefeld am Mittwochmorgen gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. Durchsucht wurden zwei Restaurants in Neukirchen-Vluyn und Nettetal, fünf Wohnungen in Duisburg, Brüggen, Schwalmtal und Bochum, zwei Arbeitsunterkünfte in Bestwig und Nettetal sowie ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Nettetal.

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer aus Serbien und Montenegro wurden festgenommen. Ermittelt wird außerdem gegen drei am Niederrhein wohnende Männer mit deutschen Pässen. Den beiden Festgenommenen wird vorgeworfen, in einer Vielzahl von Fällen gegen Bezahlung serbische und albanische Staatsangehörige nach Deutschland eingeschleust und ihnen Arbeit in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb vermittelt zu haben. Im Rahmen der Durchsuchungen am Mittwoch konnten auch fünf der geschleusten Männer (vier Serben und ein Albaner) festgenommen werden. Bereits im Oktober 2019 hatte die Bundespolizei vier Albaner aufgegriffen, die sich mit gefälschten griechischen und kroatischen Dokumenten in Deutschland angemeldet hatten. Zwei der Männer gaben in ihren Vernehmungen an, bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma am Niederrhein zu arbeiten. Die Anmeldung erfolgte teilweise unter falschen Namen und gefälschten EU-Dokumente. Die vier Männer wurden inzwischen in ihre Heimatländer abgeschoben.

(RP)