Ehrenamt : Rotes Kreuz in Rheurdt sucht Helfer für die Haussammlung

Rheurdt Alljährlich sammeln Ehrenamtliche und Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheurdt an den Haustüren. Doch dieses Jahr ist durch die Corona-Krise alles irgendwie anders und auch neu. „Meist veranstalten wir zu Jahresbeginn unsere Haussammlung“, sagt die Vorsitzende Christa Hoeps.

„Das Geld bleibt bei uns in Rheurdt. Wir machen keine Abgaben und können mit diesem Betrag verschiedene Anschaffungen in der Gemeinde machen“, erläutert Hoeps. So wurden unter anderem für verschiedene Standorte lebensrettende Defibrillatoren angeschafft. Auch das Haus Quademechels in Rheurdt verfügt über ein solches Hilfsmittel, das vor dem plötzlichen Herztod Leben retten kann. „Der Bürgerpark ist gut genutzter Veranstaltungsort, so dass das Haus Quademechels in unmittelbarer Nähe geöffnet ist. Ein wirklich guter Standort“, so die Rheurdterin. Weitere Standorte sind die Turnhallen in Rheurdt und Schaephuyen, die aus der DRK-Haussammlung mit „Defis“ ausgestattet wurden.