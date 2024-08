Regenbogenflagge in Neu-queer-chen-Vluyn Programm zum dritten CSD steht fest – Veranstalter bekommen viel Hass im Netz

Beim dritten Christopher Street Day (CSD) wollen der Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ und Bündnis 90/Die Grünen als Veranstalter noch mal ordentlich auftrumpfen. Dieser findet am 31. August unter dem Motto „Neu-Queer-chen-Vluyn – Du sein am Niederrhein“ statt. Ab 13.30 Uhr geht es an der Bergmann-Skulptur, die an der Niederrheinallee in Höhe der Straße Dicksche Heide steht, los in Richtung Vluyner Platz, um 14 Uhr startet die Pride-Demo, um 15 Uhr die Party und Kundgebung am Vluyner Platz. Die Bergmann-Skulptur, die zwischen Neukirchen und Vluyn steht, könne als „Bindestrich“ verstanden werden und habe einen „vielfältigen, verbindenden Charakter“, sagt Christian Pelikan von den Grünen, der am Montag das Programm vorgestellt hat.