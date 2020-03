Abstimmung im Hauptausschuss : Drei verkaufsoffene Sonntage

NEUKIRCHEN-VLUYN Beim Vluyner Mai, Gewerbeparksfest und Martinsmarkt dürfen Geschäfte öffnen.

In Neukirchen-Vluyn wird es in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage geben. Das haben die Mitglieder des Hauptausschusses mehrheitlich beschlossen. Das erste Mal öffnen die Geschäfte sonntags während des Vluyner Mais am 3. Mai. Geschäfte am Vluyner Platz, an der Niederrheinallee und am Leineweberplatz können an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen aufschließen. Die Stadt erwartet 8000 Besucher zum Vluyner Mai.