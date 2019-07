Auftritt im Fernsehen : Drei Rheurdter Grundschüler waren bei „1, 2 oder 3“

Rheurdt Es ging um „Elefanten, Flusspferde und Nashörner“. Mina, Lasse und Pia flogen zur Aufzeichnung nach München.

Der Ausflug in die Show-Welt begann für die drei aus Rheurdt und ihre Klassenlehrerin am Düsseldorfer Flughafen. Von dort aus starteten sie nach München, wo die Sendung im Auftrag des Mainzer Fernsehsenders in den Bavaria-Studios produziert wird. Schon bei den Proben lernten Mina, Lasse und Pia den Moderator der Sendung, Elton, kennen. Er hat sich gewissermaßen von Status des Praktikanten bei Stefan Raab zum Moderator hochgearbeitet und stellt seit nunmehr neun Jahren den Kids mal schwierige, mal etwas leichtere Fragen.

Schritt für Schritt steigerte sich der Schwierigkeitsgrad der Antworten. Die drei aus Rheurdt hielten gut mit. Erst in der Runde, in der man nicht nur schlau sein, sondern auch schnell den Buzzer-Knopf drücken musste, gab es in der Hektik eine falsche Antwort vom Niederrhein-Team. Doch bis zur letzten Frage blieb offen, wer den Siegerpokal mit nach Hause nehmen durfte. Ganz knapp entschieden die Kids aus Bulgarien den Wettbewerb für sich. Mina, Lasse und Pia wurden gute Dritte. Haben das Ganze aber als Abenteuer erlebt. Und sich vor die Fernsehkameras getraut, was vielen Erwachsenen Lampenfieber macht. Nach einer Nacht in der Jugendherberge München flogen sie zu dritt wieder nach Hause.