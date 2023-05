Tradition und Brauchtum zum 1. Mai Drei Maibäume zieren Neukirchen-Vluyn

Der Platz um den Maibaum in Höhe der evangelischen Dorfkirche wurde rappelvoll, das Dorfleben pulsierte. „Endlich konnte wieder gemeinsam der Maibaum aufgestellt werden“, schloss sich Claudia Wilke, erste stellvertretende Bürgermeisterin, an und erinnerte an die Corona-Jahre, in denen still das Brauchtum zum 1. Mai gepflegt wurde. Der Maibaum sei mehr als ein Symbol und ein Gefühl, so Claudia Wilke. „Der Maibaum bedeutet Heimat und für viele zu Hause sein“, sagte sie mit Blick auf den ukrainischen Frauenchor. Er sorgte mit Liedern aus der Heimat für ein weiteres musikalisches Programm. Fisternölleken wurden im Anschluss ausgegeben. Die Veranstaltung bereiteten gemeinsam der HVV und der Kulturverein Niederrhein vor. Musikalisch startete die Veranstaltung mit einer Matinée in der Dorfkirche.