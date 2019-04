Dorfentwicklung in Schaephuysen : Wo die Heimat eine sichere Bank ist

Ralf Thier (l.) und Hans-Jakob Wormann. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt In Zorn und Depression verharren? Oder sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen? Schaephuysen entschied sich vor vier Jahren für die Zukunftsfähigkeit, wurde 2018 nordrhein-westfälisches Gold-Dorf und erwartet an Fronleichnam die Bundesjury. Die Stimmungslage heute ist gespannt, aber positiv.

Den Schwung hat die Sinnesliege ja raus; wenn es bloß nicht so kalt den Höhenzug hochwehen würde. Auf dem Weg zum St. Michaelsturm steht diese ganz spezielle Bank am Wegesrand und bietet Spaziergängern mit ein wenig Muße und Talent zum Frühaufstehen ein einmaliges Erlebnis: den Sonnenaufgang über Schaephuysen, samt Dorfpanorama mit Kirchturm. Mehr Heimat geht nicht – meinen Ralf Thier und Hans-Jakob Wormann von der Interessengemeinschaft der Schaephuysener Bürger und Vereine.

Deshalb werden sie an Fronleichnam, am 20. Juni, genau hier wieder Rast machen – wenn die Bundesjury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ von 15 bis 18 Uhr Schaephuysen äußerst penibel inspiziert. Mit den Vorbereitungen sei man gut vorangekommen. Als Tüpfelchen auf dem „i“ soll in einigen Tagen das Grün im Dorf aufgefrischt werden. Dass sie im vergangenen Jahr Gold auf Landesebene gewonnen haben, motiviert die Dorfbewohner. Mit dem Schwung der Sinnesliegen und zahlreichen Initiativen wollen sie nun ganz Deutschland zeigen, wie schön der Niederrhein sein kann. „Natürlich bringt der Bundeswettbewerb noch mal einen zusätzlichen Motivationsschub“, sagt Wormann und streicht mit der Hand über die geschwungenen Holzplanken.

Info Wie das Dorf zu seinem Namen kam Unter Karl dem Großen (768 bis 814) siedelten wahrscheinlich auch Sachsen in den hiesigen Gebieten. Dorfnamen mit den Endungen „-hausen“ oder „-husen“ weisen auf sächsische Migranten hin. „Scaep“ ist eine Bezeichnung für Hügel, Anhöhe, Berg. Das 1369 erwähnte „Scaephuysen“ bedeutet „Haus am Berge“.

Die Idee zu dieser und einer knappen Handvoll weiterer Sinnesliegen hat Martin Erben vor zwei Jahren aus Paris mitgebracht. Dort entdeckte er sprechende Parkbänke, die den Touristen und den Einheimischen bei jeder Pause jeweils einige Häppchen aus der Stadtgeschichte der Seine-Metropole vortrugen. So etwas würde auch gut zu Schaephuysen passen – war damals der erste Gedanke.

Das zeigt zweierlei: Am Fuß der eiszeitlichen Endmoräne wird nicht bloß in den Grenzen des Dorfangers gedacht. Und: Da die Sinnesliegen nun in ihr zweites Jahr gehen, wird deutlich: Der Schaephuysener redet nicht bloß, er macht es auch. Los ging alles im Jahr 2015 mit gleich mehreren Nackenschlägen für die Anwohner. Als hätten sie sich verabredet, schlossen Volksbank und Sparkasse ihre Schaephuysener Filialen und verwiesen auf die Geschäftsräume im nahen Rheurdt. Als wenn das dasselbe wäre. Zusätzlich machte auch noch die Grundschule dicht und zog – richtig – ebenfalls nach Rheurdt. „Wir hatten damals die Wahl – entweder werden wir ein langweiliges Schlafdorf – oder wir erinnern uns an unsere Stärken“, sagt Ralf Thier.

Eine zunächst kleine Gruppe von etwa zwei Dutzend Bürgern wollte ganz einfach nicht resignieren oder in Wut auf Politik und Verwaltung verharren. Stattdessen wurde Schritt für Schritt eine Strategie entwickelt, das Dorf auf Vordermann zu bringen. „Wir haben nicht einfach bloß all das Vorhandene auf eine Liste geschrieben“, erläutert Thier. Stattdessen wurde genau geguckt und diskutiert, was zum Dorf passt und was nicht. Man habe sich auch nicht daran orientiert, wofür es die meisten Fördergelder gibt. Oder was allen Beteiligten als erstes einfiel.

So entstanden mit den Jahren und als Gemeinschaftsprojekte eine ganze Reihe von Klassikern in spe. Das Festival Heimspiel, zum Beispiel, hat sich nach großen Erfolgen mittlerweile zu einem eigenen Verein formiert. Es sei wichtig, die Dorfentwicklung auf viele Schultern zu verteilen. Die Mitfahrerbänke platzierten sich als pfiffige Ergänzung zum äußerst übersichtlichen Nahverkehrsangebot in Schaephuysen – einfach darauf Platz nehmen und schon wissen alle vorbeikommenden Autofahrer, dass sie jemanden aus dem Dorf mitnehmen können. Ob der jüngst wieder erfolgreiche Naturmarkt mit mehr als 40 Ständen oder demnächst der Natur-Leuchtturm am Dorfeingang mit spannenden Einblicken ins niederrheinische Öko-System – Zug und Zug wächst mit jedem Projekt der ganz besondere Dorfspirit.

„Als wir im Winter spontan zu einem Rodel-Event aufgerufen haben, waren Klein und Groß sofort mit von der Partie“, sagen Thier und Wormann. Aus den anfangs zwei Dutzend Dorf-Kämpfern sind einige hundert Mitstreiter geworden, die regelmäßig mit anpacken. Enttäuschte und verärgerte Bürger wandelten sich zu Heimat-Advokaten im besten Sinne des Wortes. Ein neues Gemeinschaftsgefühl ist entstanden, das so schnell nichts und niemand kaputt kriegt. Wichtig ist den beiden: Es machen sowohl Alteingesessene als auch neu Hinzugezogene mit. Es kommen sowohl Senioren als auch Kinder und Jugendliche, die bei der NRW-Ausgabe des Dorfwettbewerbs einen beeindruckenden Flash Mob tanzten und so das Bild einer echten Dorfgemeinschaft komplett machten.