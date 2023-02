Dong Open Air 2023 Welche Bands im Sommer die Halde rocken

Wem beim Gedanken an drei Sommertage auf dem Dongberg mit insgesamt 28 Bands aus Metal und Rock die Stimmung steigt, der sollte sich am Sonntag ab 12 Uhr mittags beeilen. Denn nicht nur die EarlyBird-Tickets verkauften sich in der Vergangenheit schnell. Auch bei den Tickets der zweiten Preisklasse war die Nachfrage am ersten Tag zuletzt um fast das Vierfache höher als im Vorjahreszeitraum.