Neukirchen-Vluyn 27 Bands aus zehn Nationen sorgten am Wochenende beim Dong Open Air Festival für Gänsehautstimmung auf dem Gipfel der Halde Norddeutschland. Wie das Line-up ankam, worauf sich die Besucher im kommenden Jahr freuen.

Als Headliner für die Tage konnten die Veranstalter Blind Guardian, Testament und Skindred gewinnen. Insgesamt traten in den drei Festivaltagen 27 Bands aus zehn Nationen auf, darunter die ukrainische Band 1914, die trotz des Krieges in ihrem Heimatland den Weg nach Neukirchen-Vluyn fanden.

Wasser Wasser konnten die Besucher auf dem Weg hinauf zum Dong-Festivalgelände an Wasserstationen abfüllen. Wacken In Vorbereitung auf das Wacken Open Air Metal Battle werden auf der Halde seit 2013 die deutschen Teilnehmenden für den größten internationalen Metal-Nachwuchswettbewerb ermittelt.

Man habe den Plan für 2020 und das Line-up größtenteils übernehmen können, sagte Stephan Lier, Mitgründer des Dong Open Air. Der Gewinn der Band Blind Guardian ist in vielerlei Hinsicht besonders. Laut Lier bezeichneten die Krefelder den Auftritt beim D.O.A. als „Heimspiel“, zudem fand das diesjährige Festival unter dem Thema „Journey through the Dong“ statt. Blind Guardian hatte auf dem 1992 erschienenen Album „Somewhere far beyond“ einen Titel namens „Journey through the Dark“, der sich mit dem Thema des Dong Festivals ergänzte. Die Band nutzte die Gelegenheit, um ein Jubliäumsset zu spielen – eine „Überraschung“, wie Stephan Lier den Auftritt betitelt.