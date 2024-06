Musikfestival auf der Halde Norddeutschland Vollständiges Programm für das Dong Open Air 2024 steht fest

Nanowar of Steel Die Band zieht seit gut 20 Jahren Metal und andere Genres durch den Kakao und macht dabei keinen Halt vor Szenegrößen wie Alestorm, Sabaton oder Take That. „2022 startete die durchgeknallte Truppe um Frontmann Potowotominimak auf der Halde eine fette Party, dieses Jahr legen ‚Nanowar of Steel‘ noch eine Schippe drauf“, heißt es auf der Website des Dong Open Air.