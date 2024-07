Festival in Neukirchen-Vluyn Feuer frei für das Dong Open Air

Die steht auch in diesem Jahr wieder am Haldenrand. Etwa 250 freiwillige Helfer und weitere Techniker sind am Dienstag vor dem Festival schon fleißig damit beschäftigt, in der prallen Sonne die Stände für Essen und Merchandising, Duschen, WCs und Zelte aufzubauen. Auf der einen Seite steht eine Dönerbude, daneben soll es Pizza und ein American Diner sowie thailändisches Essen geben, sagt Arnold. Zudem kreiert die Brauerei Geilings Bräu aus Kamp-Lintfort wieder ein spezielles Bier mit dem Namen „Nestor“, das im Vergleich zum letzten Jahr noch etwas fruchtiger schmecken soll. In diesem Jahr konnten die Besucher in einer Online-Umfrage erstmals über die zu verwendende Aromahopfensorte abstimmen.