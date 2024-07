Fazit zum Dong Open Air 2024 Veranstalter wollen mehr Frauen auf der Bühne – „Wir lassen uns von weiblichen Künstlern inspirieren!“

28 Bands aus zehn Ländern, etwa 5000 Fans und jede Menge gute Laune – das war das Dong Open Air 2024, das vom 11. bis zum 13. Juli auf der Halde Norddeutschland stattfand. Was leider auch dazu gehörte: Regen, und zwar viel Regen. So viel, dass die Veranstalter das Programm am Freitag für mehrere Stunden unterbrechen mussten, da vor der Bühne mit Schläuchen das Wasser abgepumpt werden musste.