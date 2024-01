Musikfestival an der Halde Norddeutschland Ersten acht Acts für das Dong Open Air 2024 stehen bereits fest

Die apokalyptischen Reiter „Die 1995 gegründete Band hat sich vom Death Metal zu einem Act entwickelt, der sich mit seiner Mischung aus extremem Metal, folkloristischen und symphonischen Elementen sowie einem Gespür für eingängige Mitsing-Melodien nicht in eine Schublade stecken lässt“, heißt es so in etwa auf der Website der Band. Beim Dong Open Air bringen Fuchs, Volk-Man, Sir G. und Titus Maximus zum fünften Mal die Bühne zum Brennen.