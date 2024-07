Dong Open Air 2024 Von Einhörnern, umgebauten E-Rollstühlen und viel Regen – so war der Auftakt des Metal-Festivals

Wer das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn besucht, kann sich auf eins sicher verlassen: Niemand ist allein. „Es ist so klein und familiär hier und alle sind super lieb, das mag ich hier besonders“, sagt Bella aus Aachen, die am Donnerstagnachmittag zusammen mit ihrer Freundin Katrin einen Koffer und einen Bollerwagen die Halde Norddeutschland hochzieht. 100 Höhenmeter müssen sie überwinden – bei den hohen Temperaturen am ersten Festival-Tag eine echte Qual.