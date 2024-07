Dong Open Air 2024 Die ersten Metal-Fans pilgern auf die Halde Norddeutschland – das sind ihre Outfits

Am Himmel war keine einzige Wolke zu sehen, als der erste Tag des Dong Open Air 2024 anbrach. So konnten sich die ersten der etwa 5000 Fans, mit denen die Veranstalter rechnen, in aller Ruhe auf den Weg hoch zur Halde Norddeutschland machen – 100 Höhenmeter mussten sie dabei überwinden – für manchen ist das eine echte Qual ... 28 Bands aus zehn Ländern warteten in den kommenden drei Tagen auf sie, darunter eine Band aus den USA mit dem Namen „Escuela Grind“, die die weiteste Anreise hatte, am nächsten an der Halde dran wohnen „Elvellon“ aus Moers. Auch die Fans legten zum Teil weite Wege zurück; sie kamen aus Dortmund, Aachen oder sogar aus Hamburg.