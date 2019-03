Übung der DLRG in Rheurdt-Schaephuysen: Stark blutende Wunden waren nur geschminkt

Übung der DLRG in Rheurdt-Schaephuysen

Rheurdt Die DLRG Rheurdt-Schaephuysen übte Suche und Bergung eines Verletzten mit den I.S.A.R.-Hundeführern.

Das Szenario stellte hohe Anforderungen an Retter und Rettungshunde: Ein Mann wurde vermisst. Suchhunde von I.S.A.R. (International Search and Rescue) sollten seine Spur aufnehmen. Selbst für fähige Spürnasen war das eine schwere Aufgaben: Denn es hatte mehr als 24 Stunden lang geregnet.

Dass es am Ziel des knapp zweistündigen Suchparcours – einmal quer durch den Landschaftspark Duisburg-Nord – eine Überraschung für die Hundeführer gab, lag an der DLRG Rheurdt-Schaephuysen. Denn am Ende der Spur lag ein schwer verletzter, weil aus großer Höhe abgestürzter Mann. Die blutende Kopfwunde war täuschend echt aufgeschminkt. Plötzlich und für sie unerwartet mussten die Hundeführer Erste Hilfe leisten.