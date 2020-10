Großbildschirme mit „smarten“ Funktionen : Digitale Tafeln für die Martinusschule Rheurdt

An einem der neuen Displays: (von links) Marcus Platzen (Sealnet), Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen, Schulleiterin Monika Herrschaft und Andreas Laege (Sealnet). Foto: Josef Pogorzalek

Rheurdt Auf den großformatige Computer-Bildschirmen kann nicht nur mit einem Spezialstift geschrieben werden. Bilder, Filme und andere Dateien können aufgerufen werden. So lernen die Kinder auch den Umgang mit neuen Medien.

Weiße Kreide auf dunklem Holz, das war gestern. Immer mehr Schulen ersetzen herkömmliche Tafeln durch elektronische. Die Martinusschule Rheurdt ist dabei besonders weit. Seit einigen Jahren gab es dort schon sogenannte Whiteboards. Jetzt werden diese durch insgesamt zehn „Smart Panels“ ersetzt. Sie sind eigentlich nichts anders als großformatige Computerdisplays – also Bildschirme – mit vielen Möglichkeiten, die PC oder Notebook heutzutage so bieten.

Statt Kreide wird zum Schreiben ein Spezialstift benutzt. Es können Filme und Bilder und verschiedene Apps aufgerufen werden. Und: Die Lehrer können sich auch zu Hause in das System einloggen, um Unterrichtsinhalte vorzubereiten und diese dann in der Schule direkt – ohne Umweg etwa über einen Speicherstick – am Display abzurufen.