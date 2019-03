Natur in Rheurdt: Dieser Apfelbaum ist ein Gewinn fürs Ökodorf

Rheurdt Jürgen Boemer holte einen von 396 Stämmen der Sendung „Hier und Heute“ und pflanzte ihn am Haus Quademechels ein.

Die Gemeinde hat einen Apfelbaum mehr als bisher. Jürgen Boemer hat den Setzling der Sorte „Holsteiner Cox“ für das Ökodorf gewonnen. Damit Nordrhein-Westfalen grüner und insektenfreundlicher wird, verloste die WDR-Sendung „Hier und Heute“ 396 Apfelbäume. Die krumme Zahl kommt nicht von ungefähr: Am Ende soll die Saat in jeder der 396 nordrhein-westfälischen Kommunen aufgehen.

Als Jürgen Boemer von der Aktion hörte, machte er mit – und gewann den Baum. Samt Pflanzanleitung konnte er ihn bei einer Baumschule in Nettetal abholen. Damit der Holsteiner Cox Wurzeln schlägt, enthält die Anleitung sieben Schritte – von einem sonnigen bis halb-schattigen Standort, der Auswahl des richtigen Boden – humusreich, leicht sauer und vor allem Wasserdurchlässig soll er sein – bis hin zur wöchentlichen Pflege. Denn der Baum braucht mindestens zehn Liter Wasser pro Woche – vor allem jetzt in seinen ersten Rheurdter Wochen.

Jürgen Boemer machte sich Gedanken über den Ort, an dem der neue junge Apfelbaum stehen sollte und fand einen Standort, an dem er und viele Menschen vorbeikommen, wenn sie die Seniorenbegegnungsstätte Haus Quademechels in Rheurdt aufsuchen. Boemer besucht zweimal pro Woche dieses Haus, und so sieht er seinen Apfelbaum wachsen. „Immer, wenn ich zum Skat spielen gehe, kann ich den Baum auch selbst gießen und beim Größerwerden zuschauen“, freut sich Boemer. „Ich bin schon gespannt auf die ersten Äpfel“, schiebt er schmunzelnd nach.