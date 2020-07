Unbekannte schlagen in Schaephuysen zu : Diebe stehlen Ortsschild

Das Symbolbild zeigt einen Polizeiwagen im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheurdt Unbekannte haben ein Ortsschild in Schaephuysen gestohlen. Es trug die Aufschrift „Schaephuysen – Gemeinde Rheurdt“ und stand an der Einmündung In den Pannekaulen / Am Sportplatz, berichtete die Polizei.

Der Diebstahl ereignete sich irgendwann am Montag, 21. Juli, oder Dienstag, 22, Juli. Einem Mitarbeiter des Bauhofes fiel der Diebstahl am Dienstag gegen 16 Uhr auf. Bereits am Wochenende war ein Ortsschild in Straelen-Herongen entwendet worden. Ob es sich in Schaephyusen um den oder die gleichen Täter wie in Herongen handelt, sei derzeit unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.

(rp)