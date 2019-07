Die Tafel in Neukirchen-Vluyn: Mit vollen Kisten gegen leere Mägen.

Die Tafel in Neukirchen-Vluyn

Bei der Tafel gibt es Hilfe in Kisten: (vl.) Manuela Lenz, Helmut Stoffels und Dagmar Freisem stehen am Packtisch. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn. Die Neukirchen-Vluyner Tafel versorgt Menschen mit Lebensmitteln. Rund 700 Einzelpersonen und Familien sind auf diese Hilfe angewiesen.

Zeiten Montags (14-15 Uhr), dienstags und donnerstags (12-13.30 Uhr) werden an der Hans-Böckler-Straße 26A, Lebensmittel ausgegeben. Mittwochs und freitags beliefern die Helfer Menschen, die nicht mobil sind. Telefon 0157 79232584.

Für einen Kostenbeitrag von zwei Euro pro Kiste gibt es jede Menge frische und verpackte Lebensmittel. Möhren, Sellerie, Salat, einen Camembert, Brot, Joghurt. Alles, was von den Läden zur Tafel kommt, wird dort überprüft und dann gleichmäßig auf die Kisten verteilt. So müsse niemand Angst haben, dass nichts mehr da ist, wenn man mal etwas später kommt.

Vor kurzem brauchte die Tafel selbst Hilfe: Ausgerechnet vor dem Sommer machte das Aggregat im Kühlraum schlapp. „Da hat uns die Sparkasse am Niederrhein mit einer Spende aus der Patsche geholfen“, sagt die Tafel-Vorsitzende Manuela Lenz. In ihren Dank schließt sie aber auch alle Privatleute ein, die regelmäßig an die Tafel denken: „Ob Geburtstage, Hochzeiten oder Jubiläen – viele verzichten zu solchen Anlässen auf Geschenke und bitten um Spenden für die Tafel.“