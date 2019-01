Die Stadt Neukirchen-Vluyn sucht Unterstützung für 22 Wahlräume: Wer hilft bei der Europawahl Ende Mai ?

Vier Augen sehen mehr als zwei – und Sorgfalt geht vor Schnelligkeit: Zwei Grundregeln fürs Wahllokal. Die Stadt sucht Helfer für die Europawahl am 26. Mai. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Neukirchen-Vluyn Die Stadt braucht rund 180 Wahlvorstände, Schriftführer und Beisitzer. Nur ein Teil von ihnen kommt aus den Reihen der Verwaltung.

Demokratie ist nichts für Langschläfer. Am Wahltag sollten alle Helferinnen und Helfer spätestens eine halbe Stunde vor Öffnung der Wahllokale an ihrem Platz sein. Das bedeutet: Dienstbeginn um 7.30 Uhr. Außer diesem Quäntchen Selbstdisziplin sind keine weiteren Vorkenntnisse erforderlich. Mit diesem Hinweis lockt derzeit die Stadt Neukirchen-Vluyn. Sie sucht Helfer – ob Frau, ob Mann – für den Tag der bevorstehenden Europawahl.

Am Sonntag, 26. Mai, braucht der Leiter des Hauptamtes im Rathaus und zugleich Wahlleiter, Roberto Sonfeld, rund 180 Personen. Er muss 20 Wahlräume in der Stadt besetzen und im Rathaus zwei Teams an den Start bringen, die die Briefwahlumschläge auszählen. Pro Wahllokal gibt es einen Wahlvorsteher, einen Schriftführer und sechs Beisitzer. Das macht – unterm Strich 176 Personen für einen ehrenamtlichen und ehrenvollen Job. Der Sprecher der Stadt Frank Grusen nennt die Zahl von 180 Freiwilligen und hat dabei eine stille Reserve im Hinterkopf, falls im letzten Moment jemand erkrankt oder aus wichtigen Gründen verhindert sein sollte.