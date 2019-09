Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Die richtige Adresse für Hochdruck

Neukirchen-Vluyn Die Firma Indunorm feierte ihr 25-jähriges Bestehen in Neukirchen-Vluyn. Sie ist führender Anbieter für Hydraulikschläuche und -Armaturen. Autohersteller wie Audi, VW und Daimler-Benz greifen auf ihre Produkte zurück.

An Baggern und Planierraupen sind Indunorms Schlauch- und Rohrverbindungen genauso zu finden wie an Feuerwehrautos und Hebebühnen von Lastwagen. Auch bei Biegegeräten und Stanzen der großen Autohersteller in Deutschland sind Komponenten aus Neukirchen-Vluyn installiert, zum Beispiel bei VW, Audi oder Daimler-Benz. „Wir sind neben Deutschland in Belgien, Italien und Polen aktiv“, zählten Indunorm-Geschäftsführer Frank Schneider und Klaus Ochsel auf. Zum 25. Geburtstag blickten sie in die Zukunft: „Denkbar ist, in anderen europäischen Ländern in den Markt einzusteigen.“