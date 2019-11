Gala der Volksmusik : Die Musi kommt in die Kulturhalle

Neukirchen-Vluyn Am 16. November feiert die beliebte Gala der Volksmusik in der Vluyner Kulturhalle ihre 19. Ausgabe.

Ein Heimspiel erlebt der Harmonika-Club aus Wachtendonk. Moderator Klaus Prütz führt in bekannt humorvoller und singender Weise durch das Programm. Das Publikum wird schunkeln, singen und klatschen. „Bei uns wird getanzt“, so Jänecke, der ebenfalls die Kleiderfrage beantwortet. „Perfekt ist das Bild, wenn unsere Besucher in Tracht kommen. Das ist aber keine Voraussetzung“, so Jänecke. Michael Erb, Pächter der Kulturhalle, sorgt mit deftigen Schmankerl für das leibliche Wohl. Seit 1999 ist Horst Jänecke Organisator und Arrangeur für die gute und stimmungsvolle Unterhaltung. Angefangen hat damals alles mit den „Schluchtenkrachern“, mit Janez und Irina. Als Fanclub, den Horst Jänecke initiierte, reisten von Neukirchen-Vluyn aus die Freunde der Volksmusik mit zu den Konzerten. Daraus entwickelte sich die Gala der Volksmusik in Vluyn, bei der das Duo immer wieder auftrat. Am 16. November ist die Kulturhalle erneut liebevoll geschmückt. „Im Anschluss verlosen wir die Dekoration und andere Dinge wie Bierfässchen. Das Los kostet 50 Cent“, so Jänecke.