Schulentwicklung in Rheurdt : Die Martinusschule wird Schritt für Schritt zweizügig

Der Schulausschuss des Rheurdter Gemeinderats stimmte der Schulentwicklungsplanung für den Südkreis Kleve zu.

Die Schülerzahl an der Martinusschule geht in den nächsten Jahren zurück. Nahm sie in den vergangenen Jahren nach den Sommerferien um die 60 Schüler auf, wird sie in den nächsten Jahren Schritt für Schritt weniger „I-Dötze“ haben. Sie bildet dann nicht mehr drei Eingangsklassen, sondern nur noch zwei. Das ist ein Ergebnis der Schulentwicklungsplanung im Südkreis Kleve, die jetzt von Georg Heller vom Bonner Projektbüro Bildung und Region im Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport als Entwurf vorgestellt wurde.

Dieses Projektbüro prognostizierte, wie sich die Schülerzahlen in Geldern, Straelen, Wachtendonk, Kerken, Issum und Rheurdt bis 2038 entwickeln. Dabei sind die erwarteten Einschulungszahlen für die nächsten Jahre genau. „2018 wurden 40 Kinder geboren, die in Rheurdt leben“, sagte der Referent. „2017 waren es 60.“ In den Jahren zuvor habe die Geburtenzahl im Durchschnitt um die 55 gelegen. In den nächsten Jahren werde sie sich bei 40 bis 50 einpendeln, um in zehn Jahren auf gut 40 zurückzugehen und dann konstant zu bleiben. Demographische Prognosen über zehn Jahre hinaus seien kaum möglich, weil diese von anderen Entwicklungen abhingen, die sich kaum einschätzen ließen, beispielsweise der wirtschaftlichen Entwicklung. Da die Kinder mit sechs Jahren eingeschult würden, ließe sich gut prognostizieren, wie viele es seien. „Die Anzahl kann immer um drei oder vier abweichen, durch Zu- oder Wegzüge oder weil Kinder zurückgestellt werden“, sagte der Referent. So werde die Grundschule in den nächsten Jahren rund 50 Schüler pro Jahrgang und 200 insgesamt haben, blickte er in die Zukunft. „So können die Gemeinde mit einer Konstanz planen“, betonte er im Rathaus. „Es sind dann zwei Züge pro Jahrgang. Diese sind gesichert. Eine Dreizügigkeit sieht das Gesetz erst ab 58 Schülern vor.“