Die Löschgruppe Rayen will den Feuerwehrball modernisieren. : Bei der Feuerwehr brennt die Hütte

Bereits im vergangenen Jahr überraschte ein Lichterzauber die Gäste beim ersten Feuerrockzauber. In diesem Jahr soll der klassische Feuerwehrball noch intensiver iner Frischzellenkur unterzogen werden - verspricht die Löschgruppe Rayen-Vluynbusch-Hochkamer. Foto: Georg Baeumel, Feuerwehr Rayen

Neukirchen-Vluyn „Feuer-Rock-Zauber“ der Löschgruppe Rayen-Vluynbusch-Hochkamer soll den Feuerwehrball modernisieren.

Von Dirk Neubauer

Es war einmal - der immer gleiche, alljährliche Feuerwehrball. Einerseits eine intensiv gepflegte Tradition am Beginn eines jeden Jahres; doch wer einmal diesen Ball besucht hatte, erinnerte sich an kneifende Anzüge und kaum noch schillernde Abendkleider, an beinahe historische Dienstuniformen und sehr lange Festreden. Es dauerte jeweils eine ganze Weile, den lähmenden Einfluss dieser Formalien auf die Gäste zu überwinden. Schluss damit – ruft die Löschgruppe Rayen-Vluynbusch-Hochkamer. Die Chance, Nachbarn und Freunde und die Bürger des Ortsteils zu treffen – die soll bleiben. Doch mit dem „Feuer-Rock-Zauber“ wollen die Retter neue Wege gehen. Ihr Sprecher Georg Bäumel nennt es „eine Frischzellenkur“.

Am kommenden Samstag, 19. Januar, belegen die Feuerwehrleute das Ausflugslokal Landschänke zur Grenze komplett – drinnen ebenso wie draußen. „Wir wollen mit all unseren Gästen in einer festlich illuminierten und magischen Winterwelt im Stil einer Rocknacht-Après-Ski-Party feiern. Dazu wurden der Festsaal, sämtliche Tische und die komplette Bestuhlung genauso gestrichen wie das Tragen der traditionellen Dienstuniform“, sagt Bäumel.

Info Schon der Eintrittspreis ist eine Schnapszahl Der Feuer-Rock-Zauber beginnt am 19. Januar um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gelände der Landschänke zur Grenze, Eyller Straße 75. Eintrittskarten: 9,99 Euro Vorverkaufsstellen sind Monterkampshof (Rayen),Bäckerei Nöthen (Rayen) und das Möbelhaus Tersteegen – alle in Rayen.

Dieser Gedanke kam der Löschgruppe nicht über Nacht. In ihn flossen die Erfahrungswerte der bis heute legendären Feierlichkeiten zum 90. jährigen Jubiläum der Löschgruppe im Jahre 2017 ein. Und bereits im vergangenen Jahr 2018 gab es eine Party der etwas anderen Art, bei der der Spaß im Vordergrund stand und mit steifen, manchmal allzu steifen Traditionen aus der Historie der Feuerwehr ganz bewusst gebrochen wurde. Dabei wird wiederholt versichert, es gehe nicht einfach darum, Bewährtes abzuschaffen. Man wolle vielmehr die Tradition des Feuerwehrballs an sich aufrechterhalten können.

Dazu gibt es am Samstag ein Außengelände, auf dem die Gäste vergessen sollen, dass eigentlich noch Winter ist. Zur Sicherheit ermahnt die Löschgruppe über ihren Sprecher Georg Bäumel: „Zieht Euch warm an – wir feiern im Januar drinnen und draußen!“ Die Grillstation heißt „Flächenbrand“, der Steinbackofen trägt den schönen Namen „Zimmerbrand“. Es gibt eine Löschhütte namens „Feuerbar“ und die Hüttengaudi wird kurzerhand in „Brandwache“ umgetauft. Hier geht es vor allem darum, mit deftigen Spezialitäten eine ordentliche Grundlage für die dann folgenden Stunden zu legen. Und immer wieder Überraschungen für die Partygäste zu zünden.