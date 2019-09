Die Bürgermeister-Kandidaten : Analyse: Zwei Ur-Rheurdter treten an

Rheurdt Dirk Ketelaers (SPD) und Robert Peerenboom (CDU) müssen Erwartungen erfüllen.

Dirk Ketelaers (SPD) tritt an gegen Robert Peerenboom (CDU) – zwei Ur-Rheurdter werden in den kommenden zwölf Monaten miteinander um das Amt des Bürgermeisters ringen. Am Abend der Kommunalwahl, am 13. September 2020, kann nur einer von ihnen gewinnen. Eine Stichwahl gibt es nicht. Der Amtsinhaber Klaus Kleinenkuhnen möchte sich 2020 in den Ruhestand verabschieden – um selbigen zu genießen.