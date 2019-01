Die aus Neukirchen-Vluyn stammende Sopranistin Linda Joan Berg feiert Erfolge : „Musik erweitert den Horizont“

NEUKIRCHEN-VLUYN/HAMBURG Die gebürtige Neukirchenerin Linda Joan Berg erobert als Sopranistin die Konzertsäle. Sie will die Klassik von Vorteilen befreien.

Linda Joan Berg kommt zu Konzerten an den Niederrhein. Sie pflegt den Kontakt zu den Gesangsvereinen. Bereits jetzt steht ein Termin für die Weihnachtszeit fest: am 14. Dezember in der Duisburger Salvatorkirche.

Als Kind schmetterte sie mit den Eltern auf der Fahrt in die Ferien, den Niederlanden, Volkslieder, machte beim kirchlichen Rayener Jugendsingkreis mit. Die Liebe zur Musik wuchs stetig und damit ihr Berufswunsch. In der Moerser Musikreferentin Dr. Christiane Schumann, die unter anderem am Martinstift die klassische Musikszene prägte und mit dem Nachwuchs beim Moerser Musiksommer arbeitete, fand sie eine engagierte Förderin. Noch in der Abitur-Woche am Julius-Stursberg-Gymnasium meldete sich Linda nach bestandener Aufnahmeprüfung an der Hochschule und Universität für Theater und Musik in Hamburg an.