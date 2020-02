Hamburger Autor liest in Neukirchen-Vluyn : „Die Anglerin“: Briefroman spielt am Vluyner See

Rafael Robert Pilsczek bei einer Lesung im Februar 2019. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Der Hamburger Autor Rafael Pilsczek stellt in der Kulturhalle seine neues Buch vor.

Der in Neukirchen-Vluyn geborene Hamburger Schriftsteller Rafael R. Pilsczek stellt am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, in der Kulturhalle seinen neuen Roman „Die Anglerin“ vor. Die Geschichte spielt auch am Vluyner Angelsee und ist das erste von zehn Büchern, das auch ein Heimatroman des linken Niederrheins geworden ist. In die Lesung führt der Gewerkschafter und Kandidat für das Amt des Bürgermeisters, Ralf Köpke, ein.

Pilsczek freut sich auf eine besondere Lesung in seiner Heimat: „Als Niederrheiner und Vluyner darf ich zum vierten Mal in meiner Heimat lesen.“ In „Die Anglerin“ schreibt Renate, 70, vom Angelsee in Vluyn aus ihrem Vluyner Freund Wolfgang, der es bis in die Schweiz gebracht hat. Solche Fragen treiben beide um: Ist es das Jahrhundert der Frauen? Leben wir im Jahrhundert der Frauen? Was hat das alles mit Renate und Shenmi zu tun, die auf einmal aus China in ihr Leben tritt? Und, vor allem, wie ticken der Niederrhein und Vluyn, wo sich Renate so wohl fühlt, genauso wie Gustav, ihr vielleicht dritter Ehemann?

„Ein Briefroman, ein Wagnis, eine Erzählung im niederrheinischen Singsang, und das zehnte, das in Ruhe und Tiefe von großen Themen erzählt, und auch ein Heimatroman ist“, sagt Pilszek über das Buch. „Die Anglerin“ wird im April veröffentlicht. In Vluyn will Rafael R. Pilsczek sein neues Werk als Romancier Freunden, Bekannten und all denen vorstellen, „die das Wort und die Romane im Sinne einer Mittigkeit in Zeiten der Extreme lieben.