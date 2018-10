Die 18. Gala der Volksmusik begeistert Neukirchen-Vluyn : Erst in Lederhose und Dirndl wird die Hütten-Gaudi perfekt

Die „Lammersberger Buam“ bestehen aus jungen Volksmusikanten.

NEUKIRCHEN-VLUYN Die 18. Gala der Volksmusik verspricht fünf Stunden Programm in der Kulturhalle. Zur Stärkung gibt es Haxn und Weißwürschte.

Horst Jänecke aus Neukirchen-Vluyn hat sein musikalisches Herz an die Volksmusik verloren. Die Leidenschaft teilt er mit anderen und organisiert mittlerweile zum 18. Mal die Gala der Volksmusik. Sie findet am Samstag, 20. Oktober, in der Kulturhalle, im Ortsteil Vluyn, statt. Einlass ist um 17 Uhr. Das Bühnenprogramm startet um 18 Uhr.

In der Vergangenheit holte er durch seine guten Kontakte zur Szene der Volksmusik verschiedenste Künstler in die Kulturhalle. Auch diesmal darf sich das Publikum wieder auf ein musikalisch reiches Programm freuen. Der Vorverkauf ist gut gestartet. Mit dabei sind die „Lammersberger Buam“. Ein junges Ensemble, das mit seiner Musik den Fankreis kontinuierlich vergrößert. „Die habe ich bei den Obersteirern in Oberhausen kennengelernt und direkt gefragt, ob sie auch nach Vluyn kommen“, erzählt Jänecke.

Die Liebe zur Musik der Original Oberkrainer pflegen die Geininger Oberkrainer, ein sechsköpfiges Ensemble. Mit ihrem Motto „Oberkrainerklänge aus dem Oberbergischen“ begeistern sie seit Jahren in der heimischen Musikszene. Sie sind mittlerweile bekannt durch Fernsehauftritte und die Teilnahme an internationalen Festivals.

Als niederrheinisches Gewächs gilt die quirlige Hilla aus Kalkar, die bereits verschiedenste Hits landete. Mit ihren flotten Sprüchen und Geschichten aus dem Leben hat sie bereits in der Vergangenheit sich beim Vluyner Publikum ihren Platz erobert. Nicht nur weil sie im Dirndl auf die Bühne radelte. „Wir erfüllen damit einen Publikumswunsch“, so Jänecke.

Zur Kleiderfrage hat Horst Jänecke eine klare Postion. „Das Bild bei unserer Gala der Volksmusik ist perfekt, wenn unsere Gäste in Lederhose und Dirndl kommen, so wie in den vergangenen Jahren auch“, schwärmt er. Die Moderation des Abends liegt in bewährten Händen. Klaus Prütz ist der singende Moderator, der zur guten Laune sein Scherflein beitragen wird. Mit alpenländischer Stimmungsmusik, Polka, Walzer und Polonaisen kochen die Künstler die Stimmung langsam und sicher hoch.

Die 18. Ausgabe bietet erneut ein fünfstündiges Programm, bei dem geschunkelt, geklatscht und vor allem auch getanzt werden. „Wir werden wieder tolle Stimmung, super Musik und tollen Service in der Kulturhalle erleben“, so Horst Jänecke, der zum Ende eine Verlosung starten wird. „60 Mal Blumendeko, ein Präsentkorb, Brettle-Schinken und ein Fass Bier werden verlost. Das Los kostet 50 Cent.“ Passend zum Abend werden deftige Schmankerl angeboten wie Schweinshaxe, Weißwurst, Sauerkraut und Brezn.