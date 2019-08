Diamanthochzeit in Rheurdt : Seit 60 Jahren sind Mechtilde und Helmut Löffler ein tolles Team

Diamanthochzeit in Rheurdt

Rheurdt Am Bergdahlsweg in Rheurdt wird Diamanthochzeit gefeiert. Ein Patentrezept der Jubilare: Spätestens wenn’s dunkel wird, muss der Streit des Tages beigelegt sein.

In diesen Tagen feiern Helmut und Mechtilde Löffler mit der Diamanthochzeit ein besonderes Ehejubiläum. 60 Jahre sind sie gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Gefunkt hat es zwischen der Rheurdterin und dem Mann aus Unterfranken auf der Kirmes 1955.

Helmut Löffler kam aus dem Spessart und fand zunächst auf der Zeche Niederberg Arbeit. Die Zechen sorgten in den Aufbaujahren von Deutschland für sichere Arbeitsplätzen mit guten Verdienstmöglichkeiten. Sozusagen der Start vor Ort, bevor Helmut Löffler in seinen erlernten Beruf als Maurer zurückkehrte und weiter beruflich Fuß fasste. Der heute 86-jährige arbeitete bis zum Rentenbeginn als Maurer und Polier. Vor 60 Jahren, im August 1959, gaben sie sich das Ja-Wort und richteten sich ihr gemeinsames Leben ein. Drei Jahre später zogen sie in ihr eigenes Haus auf dem Bergdahlsweg. Ihre drei Kinder wurden dort groß. Heute ist der Bergdahlsweg für fünf Enkel und einen Urenkel beliebte Anlaufstelle.