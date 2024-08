Änderung im System bei DHL Warum Post in Neukirchen-Vluyn nur noch mit dem Auto zugestellt wird

Marco hatte vor Kurzem seinen letzten Arbeitstag in Neukirchen-Vluyn. Seit ein paar Wochen arbeitet er nun in Duisburg-Friemersheim als Zusteller bei der DHL. „Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Neukirchen-Vluyn, aber es passt schon“, sagt der 52-Jährige, der in der Stadt besser bekannt ist unter dem Namen „Bärtiger Zusteller“. Den bekam er einst von einem Kunden, von da an nannten ihn alle so.