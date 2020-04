Landschaftsband auf Niederberg : Eine Robinie fürs Landschaftsband

Mitarbeiter des Baubatriebshofs pflanzen die Robinie an der Niederrheinallee. Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der zwölfte „Baum des Jahres“ in Neukirchen-Vluyn ist gepflanzt: Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben eine Robinie am Niederberg-Gelände eingesetzt.

Seit kurzem ziert eine Robinie, Baum des Jahres 2020, das Landschaftsband auf Niederberg. Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt Neukirchen-Vluyn haben den Baum an seine neue Heimat verpflanzt. Aufgrund der Schutzvorschriften zur Corona-Pandemie mussten die sonst üblichen Mitwirkenden der „Lokalen Agenda 21“ und des Kleingärtnervereins „Die Scholle“ auf eine Beteiligung verzichten.

Die Stiftung „Baum des Jahres“ kürt seit 1989 alljährlich eine Baumart, um diese in der Bevölkerung bekannter zu machen. In diesem Jahr wurde die Robinie ausgewählt. Eine Robinie passt ausgezeichnet auf das Landschaftsband: Der Baum gilt als Pionierbaum, der mit schwierigen Bodenverhältnissen gut klarkommt und beispielsweise durch sein weitverzweigtes feines Wurzelsystem aufgeschüttete Böschungen sichern kann. Eine weitere Eigenschaft des Baumes verbindet ihn mit der ehemaligen Nutzung des Geländes für den Bergbau.

Das Holz der Robinie ist in Sachen Langlebigkeit, Zähigkeit und Elastizität Spitzenreiter. Das führte dazu, dass nicht nur die Indianer Nordamerikas ihre Bögen daraus herstellten, sondern Robinienstämme auch als Grubenhölzer im Bergbau Verwendung fanden. Dank seiner hohen Toleranz gegenüber Hitze und Trockenheit könnte der Baum in Zukunft noch häufiger in den Vordergrund rücken. Außerdem dienen seine stark duftenden Blüten als ergiebige Bienenweide.