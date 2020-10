Projekt in Schaephuysen : Der Weg der Artenvielfalt ist eröffnet

Projekt in Schaephuysen

Rheurdt Nach gut zwei Jahren Arbeit ist ein 150 Meter langer Abschnitt auf der alten Bahnstrecke in Schapehuysen vollendet. Er gilt als ein Leuchtturmprojekt für den Artenschutz. Das alte Trafohäuschen ist Teil des Natur- und Lehrpfades.

Großer Bahnhof auf dem Gleis der Artenvielfalt am Ortseingang von Schaephuysen. Am Wochenende übergab Claudia Koschare, Vorsitzende des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege, gemeinsam mit Michael Sonfeld, Turmtransformator und Projektleiter, einen Teilbereich des Wandelweges in Höhe des Trafohäuschens. Diese 150 Meter sind Ergebnis einer gut zweijährigen Arbeit für den Naturschutz und die Artenvielfalt, gepaart mit Erlebnispädagogik unter freiem Himmel. Claudia Koschare sprach von einem Teilprojekt, das ab sofort von Naturfreunden und jungen Naturentdeckern erforscht werden kann.