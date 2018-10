Der Rheurdter Unternehmensgründer Michael Franz setzt auf Fleisch und Fisch

Der Steaklieferant Michael Franz zeigt in seinem ladenlokal an der Hauptstraße, was echte Tomahawk-Steaks sind. Foto: Christoph Reichwein (crei)

RHEURDT Michael Franz setzt auf besonderes Fleisch und Fisch, die keine Massenware sind und damit punktuell knapp. Er sieht als das Teil einer neuen Kultur.

Michael Franz hält die Lebensmittel, die langsam, handwerklich und in kleinen Mengen hergestellt werden, für einen langfristigen Trend. „Immer mehr Menschen sind bereit, für besondere Lebensmittel etwas mehr auszugeben, weil sie sie wertschätzen“, analysiert der angehende Fleischsommelier, der im Januar seine Prüfung vor der Fleischer-Innung in Augsburg ablegen will. 2010 sah der Betriebstechniker die Chance, sich selbstständig zu machen, als sein Arbeitgeber, ein Fleischgroßhändler für Gastronomen, seine Aktivität einstellte. Zunächst war er Einzelunternehmer, der nur die Gastronomie belieferte. „Ich wollte besonderes Fleisch, das teuer und exklusiv war, für den Endverbraucher bezahlbar machen. Ich wollte die Großhandelspreise weitergeben, die ich durch einen größeren Einkauf habe“, erläutert er seine Idee, in Pulheim-Brauweiler bei Köln sein erstes Fachgeschäft „Der Steaklieferant“ zu eröffnen.