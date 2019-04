Rheurdter Gesangverein : Neue Sänger gesucht

Rheurdt Wer Interesse an Gesang und Geselligkeit hat, kann unverbindlich an den Proben teilnehmen.

Seit 1840 gehört der Männergesangverein fest zu Rheurdt. Das soll auch so bleiben. Deshalb würde der Vorsitzende Gerd Jakob Hoeps gerne die Kehlen und Stimmbändern der Gemeindebevölkerung lockern: „Für den weiteren Bestand des MGV benötigen wir dringend neue Sänger.“ Gesucht wird ganz pauschal – in allen Stimmlagen.

Wer Interesse an Gesang und Geselligkeit hat, kann unverbindlich an den Proben teilnehmen. Diese sind jeden Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte Haus Quademechels. Erfahrene Probenteilnehmer nutzen den Eingang Meistersweg. Wer mit einer passiven Mitgliedschaft oder als Sponsor den Verein unterstützen möchte kann sich gerne beim Vorsitzenden Gerd Jakob Hoeps melden, Telefon 0284560154.