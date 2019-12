Günter Broschk aus Vluyn : Er will Bürgermeister werden

Neukirchen-Vluyn Der Parteilose Vluyner Günter Broschk stellt das Thema Wohnen in den Mittelpunkt.

„Ich weiß, dass ich eine Außenseiterposition habe“, sagt Günter Broschk. Er will bei der Wahl am 13. September 2020 als Bürgermeisterkandidat antreten. Rund 190 Unterstützer hat er schon. 200 müssen es laut Wahlgesetz in Neukirchen-Vluyn sein. „Es ist schon jetzt eine aufregende Zeit. Spannend wird es ab Mitte Juli, wenn der Wahlkampf anläuft und ich an meinem Infostand als Kandidat für meine Positionen werbe“, sagt der Parteilose. Weder CDU, SPD noch FDP überzeugen ihn. Im Gegenteil. Die Grünen (Christian Pelikan) und die CDU (Harald Lenßen) haben bereits ihre Kandidaten benannt. Broschk wartet jetzt gespannt auf die SPD-Kandidatur (Elke Buttkereit?).