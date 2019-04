Pfingstkirmes in Rheurdt : Der Löschzug Rheurdt stellt den diesjährigen Festkettenträger

Die Feuerwehr stellt den Festkettenträger: (vl.) Guido Lenzen, Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen, Festkettenträger Matthias Rickers, Peter Bolten und der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, Klaus Tißen. Foto: Gemeinde Rheurdt

Rheurdt Zugleiter Matthias Rickers übernimmt die Würde. Peter Bolten und Guido Lenzen unterstützen ihn als Adjutanten.

Der Löschzug Rheurdt der Freiwilligen Feuerwehr feiert 2019 sein 115-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund werden drei verdiente Mitglieder im Rahmen der Pfingstkirmes geehrt. Für Klaus Tißen, den Vorsitzenden der „Vereinsgemeinschaft Rheurdt 1997“ war völlig klar, dass die Feuerwehr die Festkettenträger 2019/2020 stellen wird: Brandoberinspektor Matthias Rickers ist der Auserwählte. Als Adjutanten stehen ihm Unterbrandmeister Peter Bolten und Unterbrandmeister Guido Lenzen zur Seite.

Matthias Rickers kam bereits 1990, im Alter von zwölf Jahren, zur Jugendfeuerwehr Rheurdt. Nach seiner Grundausbildung wechselte er 1997 in die aktive Einsatzabteilung des Löschzuges Rheurdt. und absolvierte die Ausbildungen auf Gemeinde-, Kreis und Landesebene bis zum Dienstgrad des Brandoberinspektor. Von 2000 bis 2010 wirkte Rickers als Gerätewart. Zudem war er von 2007 bis 2010 der stellvertretende Löschzugführer. Seit dem 19. März 2010 leitet er die Löscheinheit Rheurdt. Der Festkettenträger ist zudem in vielen andern Vereinen aktiv. So tritt er bei der Schützenbruderschaft an und gehört zu den Schwimmfreunden. Festkettenträger Matthias Rickers wird von seiner Frau Kathrin Rickers unterstützt.

Zu den Adjutanten: Peter Bolten trat am 5. Oktober 1990 in den Löschzug Rheurdt ein. Bis heute absolvierte er neben seiner Grundausbildung diverse Fachlehrgänge bis hin zum Truppführer-Lehrgang. Bolten engagierte sich als Jugendbetreuer und stellvertretender Jugendfeuerwehrwart. Daneben war er bis 2016 im Komitee zum Karneval in der Rheurdter Turnhalle und im Männerballett der Feuerwehr maßgeblich aktiv. Wie Rickers ist Peter Bolten als „Mobiler Retter“ im Einsatz. Ihm steht Ehefrau Claudia Bolten zur Seite.

Adjutant Guido Lenzen trat 1985 in den Löschzug Rheurdt ein. nach der Grundausbildung folgte die Qualifikation zum Truppführer. Zusätzlich nahm Guido Lenzen im Jahr 2002 am Gerätewartlehrgang teil und schloss diesen erfolgreich ab. Seitdem engagiert er sich bis heute für die Instandhaltung der Gerätschaften der Feuerwehr. Über den aktiven Einsatz im Löschzug hinaus unterstützt Lenzen die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt im Männerballett sowie bis 2016 beim Bühnenaufbau zu Karneval in der Rheurdter Turnhalle. Außerdem hilft er mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten den anderen Vereinen der Gemeinde – zum Beispiel den Pfadfindern bei ihrem Sommerlager. Guido Lenzen wird von seiner Frau, Martina Lenzen, unterstützt.