Der Klingerhuf in Neukirchen-Vluyn lockt mit Konzerten und einem Varieté

Neukirchen-Vluyn Im Freizeitpark Klingerhuf locken Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen – und ein Varieté.

Musik liegt in der Luft. Zumindest im Neukirchener Sport- und Freizeitpark Klingerhuf. Gleich vier Veranstaltungen bietet das Hirschel-Team bis Mitte Dezember an. Den Auftakt machte am vergangenen Freitag die Lead Zeppelin Tribute Band mit Roby Misiejuk. Licht und gute Laune in die etwas dunkle Jahreszeit bringt am Freitag, 16. November, die Band „Livin‘ Sixties“. Der Einlass ist um 18 Uhr. Im Foyer beginnt ab 19 Uhr die Reise in der unplugged-Fassung zu den Größen der Rock- und Popgeschichte aus sechs Jahrzehnten. Karten gibt es nur im Vorverkauf. Der Eintritt zum Freundschaftspreis von fünf Euro zeigt zugleich den angesagten Kuschelfaktor.