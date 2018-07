Der Klingerhuf gehörte komplett den kleinen Artisten.

Neukirchen-Vluyn Zirkus Toussini am Klingerhuf: Hundert Schüler wurden zu Fakiren, Akrobaten, Clowns oder Tänzern ausgebildet.

Bahar Olowe-Polenk (11) schwitzt. Nicht, dass sie aufgeregt wäre: „Das war bloß die Hitze im Zelt“, wird sie später sagen. Die Schülerin hat den Flowerstick bereits in den Krug mit gereinigtem Petroleum gehalten und an einer Kerze angezündet. Im Publikum wird es still. Nun heißt es: Mutig sein! Bahar hält den brennenden Stab hoch in die Luft, einige Mütter und Väter auf den Zuschauerbänken scheinen den Atem anzuhalten. Vielleicht auch ihr Opa. Ihre Schwester Isabel (15) nicht, die traut ihr alles zu, glaubt Bahar. Mit einer schnellen Bewegung führt sie das Feuer zum Mund, kurz wirkt es so, als zünde das Mädchen seine Zunge an.