Spezieller Wanderweg : Das Sonnenkino erstrahlt über Sinnesliegen in Schaephuysen

Rheurdt Den Schwung hat die Sinnesliege ja raus. Auf dem Weg zum St. Michaelsturm steht diese Bank am Wegesrand und bietet Spaziergängern mit ein wenig Muße und Talent zum Frühaufstehen ein einmaliges Erlebnis: den Sonnenaufgang über Schaephuysen, samt Dorfpanorama mit Kirchturm.

Dann schauen Frühaufsteher gen Ruhrgebiet. In der Abendausgabe – mit Blickrichtung: Geldern – läst sich der Sonnenuntergang bewundern. Das Sonnenkino von Schaephuysen ist ein Wanderweg auf dem Schaephuysener Höhenzug. Fünf Kilometer Strecke verbinden Mühlenberg, Hahnenberg und Windberg. Am St. Michaelsturm starten Wanderer, die den Weitblick suchen.

Die Erstellung des Weges begann mit einer Planungsphase, in der auch externe Fachleute hinzugezogen wurden. Es folgte eine große Aufräumaktion und Müllsammlung der Wege unter Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr Schaephuysen. Die bestehenden Bänke wurden dann durch den Marine Spielmannszug repariert und die Holzauflagen an allen Bänken erneuert. Vier Sinnesliegen wurden 2018 unter Beteiligung der Saelhuysener Bruderschaft neu aufgestellt. Seit 2019 komplettieren „Sprechende Bänke“ das Konzept: An Bänken und Sinnesliegen wurden QR-Codes angebracht, mittels derer Informationen zu verschiedenen Themen der Schaephuysener Höhen abgerufen werden können.

So verbinden sich an dieser Stelle eine klassische Wanderung mit modernen Medien – was vielleicht auch das eine oder andere jüngere Familienmitglied zum Mitgehen bewegen könnte. Wer dem Sonnenkino-Wanderweg folgen möchte, orientiert sich einfach an den Sonnenschildern. Kundige Schaephuysener empfehlen, sich entweder tatsächlich frühmorgens zum Sonnenaufgang auf den Weg zu machen – oder nach dem Abendessen, wenn die letzten Strahlen hinter dem Horizont versinken.