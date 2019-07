Mobilität auf dem Land : Austausch: Das Rheurdter Car-Sharing-Auto kommt bald zurück

Rheurdt Mobilität auf dem Land – dazu gehören in Rheurdt und Schaphuysen auch Car-Sharing-Autos.

Das Car-Sharing-Auto für Rheurdt kommt spätestens zum Ende der Sommerferien (27. August), vielleicht aber schon eher zurück. Dies versicherten eine Mitarbeiterin des Ford-Autohauses Espay und die Projektleiterin des Nahverkehrsunternehmens Niag, Heike Leu-Valentin, auf Nachfrage der Redaktion. Aufmerksame Anwohner und Nutzer hatten darauf hingewiesen, dass das bislang am Haus Quademechels am Meistersweg geparkte Auto plötzlich verschwunden sei. Das bisher in Rheurdt eingesetzte Fahrzeug wird nach zwei Jahren durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Engpass scheinen dabei die momentanen Sommerferien zu sein. Das Auto, wieder ein Ford Eco Sport, stehe bereits im Autohaus, müsse aber noch mit den Car-Sharing-Aufklebern und -Folien beklebt werden. Der dafür zuständige Mitarbeiter sei in Urlaub, hieß es.

Grundsätzlich bleibe es bei den beiden Car-Sharing-Wagen – in Schaephuysen und in Rheurdt. Wobei nach Angaben der Niag der Wagen in Schaephuysen deutlich stärker genutzt werde als sein Pendant in Rheurdt. Vorerst bleibt es auch bei den Konditionen. Voraussetzung für die Nutzung der Fahrzeuge ist eine Registrierung zum Erhalt einer Kundenkarte. „Zurzeit wird hierfür eine Anmeldegebühr in Höhe von 19,90 Euro - inklusive eines Fahrguthabens von zehn Euro oder zwei Fahrtstunden erhoben“, sagte Niag-Vorstand Peter Giesen beim Start des Car-Sharing-Angebotes. „Die Registrierung kann sowohl bei Ford Espey oder in einem unserer Kundencenter vorgenommen werden, zum Beispiel in Kamp-Lintfort, Kolkschenstraße 16, oder in Moers, Neuer Wall 10“, so Giesen. Einen weiteren Service bietet die Gemeinde selbst an. Die Kundenkarten auch im Bürgerbüro im Rathaus bezogen werden.