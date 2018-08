Das Horrorhaus in Neukirchen-Vluyn ist weiter versiegelt

Neukirchen-Vluyn Wegen unhaltbarer hygienischer Zustände musste in der vergangenen Woche eine Großfamilie aus dem Dickschen Bahnhof ausziehen. Der 14-Jährige Sohn bleibt als mutmaßlicher Dieb in Arrest. Ämter weichen Fragen aus.

Übereinstimmend berichten Teilnehmer, dass es mit einer einfachen Grundreinigung nicht getan sein dürfte. Neben zahlreichen lebenden Tieren – Geflügel, Hunde, Katzen – wurden etliche Tierkadaver vorgefunden. Von starker Verschmutzung in allen Räumen ist die Rede; in vielen Zimmern seien Exkremente gefunden worden. Mindestens ein tragender Dachbalken sei von Hühnerkot derart zersetzt, dass es fraglich erschien, ob er überhaupt noch zur Stabilität des Hauses beiträgt.

Für die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt die Zukunft des Horrorhauses in den Händen des Eigentümers, zu dem sie auf Nachfrage keine Angaben macht. Der Eigentümer sei schriftlich über die Zustände in seinem Haus informiert worden. Der Rest sei eine Angelegenheit zwischen Mieter und Vermieter. Wer wem welchen Schaden ersetzt – und wie es im Dickschen Bahnhof weitergeht – schlimmstenfalls ist das ein Fall für die Zivilrichter.

So einfach ist die Sache für die Menschen aus dem Neubauviertel gegenüber nicht. Auch dort will niemand seinen Namen in der Zeitung lesen, aber wenn die Bewohner des roten Ziegelgebäudes von der anderen Straßenseite in den Wohnstraßen unterwegs waren, hielten viele Menschen diese Personen im Auge. Die Gretchenfrage der Bürger lautet: „Warum haben da die Behörden nicht viel früher eingegriffen?“