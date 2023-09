Neukirchen-Vluynerin bei Sendung „Das große Backen“ dabei Vegan backen ist für Sandra Kiss kein Problem

„Die meisten von uns haben noch nicht häufig vegan gebacken. Auch ich habe erst ein, zwei Rezepte vorher ausprobiert“, gesteht Sandra Kiss in der dritten Folge der Sendung „Das große Backen“. In dieser muss sich die Rheinbergerin, die bei der Stadtverwaltung in Neukirchen-Vluyn arbeitet, wieder der Jury mit drei selbst gebackenen Backwerken beweisen. Am Ende können die Juroren Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt die Werke der 37-Jährigen mit insgesamt bis zu 60 Punkten bewerten (20 Punkte je Aufgabe).