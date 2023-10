Sat.1-Sendung „Das große Backen“ Kein Goldener Cupcake für Sandra Kiss

Am Ende hat es nicht ganz gereicht für Sandra Kiss. Die 37-Jährige verpasste am vergangenen Mittwochabend in der SAT.1-Sendung „Das große Backen“ den Sieg und damit auch den Titel „Deutschlands beste Hobbybäckerin“ und den Hauptgewinn – die Trophäe „Goldener Cupcake“, 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch. Ob sie Zweite oder Dritte geworden ist, wusste Kiss bis Mittwochnacht noch nicht. „Mein Mann hat mich auch schon danach gefragt“, sagt sie. „Aber ich erfahre das erst nach der Sendung, wenn die Punkte bekannt gegeben werden.“